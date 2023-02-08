Фермеры из Ростовской области возместят ущерб за гибель диких животных

Основной версией гибели животных стало отравление агрохимикатами. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Ростовской области фермеры, на землях которых были зафиксированы факты гибели диких животных и птиц, должны будут добровольно или в судебном порядке возместить причиненный природе ущерб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства природы.

По данным ведомства, за последние несколько месяцев инспекторы министерства зафиксировали гибель диких животных и птиц в Кагальницком, Зерноградском, Песчанокопском и других районах Ростовской области. Специалисты выезжали на каждый выявленный случай гибели животных и по результатам исследования патологического материала обнаружили присутствие лекарств, снижающих активность свертывающей системы крови. Обычно эти препараты применяются в качестве защиты против всех видов грызунов.

Основной версией гибели стало отравление агрохимикатами, предназначенными для травли грызунов. Сотрудники ведомства передали протоколы выездов и результаты лабораторных исследований в региональный Росельхознадзор и в природоохранную прокуратуру, а охотничьи инспекторы провели с местными фермерами профилактические беседы.

В итоге собственники земель получили претензии о добровольном возмещении ущерба и предупреждения о том, что в случае отказа их заставят выплачивать компенсацию уже в судебном порядке.

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