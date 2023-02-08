Более 400 млрд рублей собрали таможенники юга России в федеральную казну за год

В ведомстве посчитали, что каждый вложенный в таможню рубль приносит 70. Фото: ЮТУ

За 2022 год усилиями Южного таможенного управления в федеральный бюджет было перечислено более 400 миллиардов рублей, что на 77 миллиардов больше, чем в 2021 году, и на шесть процентов выше, чем установленное ведомству контрольное задание по перечислению таможенных и иных платежей в федеральный бюджет. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал начальник ЮТУ Сергей Пашко.

- В среднем в прошлом году одно должностное лицо принесло в казну более 70 миллионов рублей, а каждый вложенный в развитие таможенных органов рубль дал отдачу в 70 рублей, - заметил гость студии радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

Сергей Викторович добавил, что в прошлом году товарооборот немного увеличился по стоимости и незначительно уменьшился по весу. При этом число активных участников внешнеэкономической деятельности, которые совершают экспортно-импортные операции в зоне ответственности Южного таможенного управления, стало больше почти на четверть.

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