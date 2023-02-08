За семь месяцев Ростовская и Крымская таможни пропустили более 78 тысяч тонн гуманитарных грузов

Ростовская и Крымская таможни обеспечили провоз 892 партий гуманитарной помощи. Фото: ЮТУ

За семь месяцев, с конца февраля и по пятое октября 2022 года, Ростовская и Крымская таможни обеспечили провоз 892 партий гуманитарной помощи общим весом 78 тысячи тонн для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко в интервью радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

78 тысяч тонн гуманитарных грузов провезли более чем семь тысяч единиц транспорта. Как отметил гость студии, для того, чтобы помощь максимально быстро была доставлена тем, кто в ней нуждается, декларирование осуществлялось в упрощенном порядке.

А уже с 5 октября новым направлением работы таможенников стало использование инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения безопасности во взаимодействии с ФСБ России на административных границах Луганской и Донецкой Народных Республик и также на Керченской паромной переправе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европейский сыр, украинские сладости и контрафактные Converse: таможенники не дали провезти «мимо кассы» 1,7 млрд рублей

В Ростовской области предприниматель может сесть на семь лет за миллион пачек сигарет из Эмиратов (подробнее)