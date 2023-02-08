В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу два исторических особняка

В Ростове-на-Дону на продажу выставили помещения в двух старинных особняках, которые находятся в самом центре города. Соответствующие объявления можно найти на портале Аvito.ru.

Так, на Большой Садовой, 64 продают целое здание площадью 1800 кв. метров. Речь идет о Торговом доме купца Яблокова. Это памятник архитектуры, построенный в 1898 году. Цена объекта - 330 млн рублей.

- В здании есть лифт, вентиляция и кондиционирование, имеется функциональный двор. Выполнен качественный ремонт. На первом этаже расположен супермаркет, на втором работает современная городская столовая. Это уникальное предложение, - подчеркнул продавец.

Второе объявление о продаже касается здания на Большой Садовой, 76. Это Доходный дом Гоца 1909 года постройки. Площадь в 1894,6 кв. метров оценили в 110 млн рублей.

- Помещение находится в нежилом 3-этажном здании с мансардой. Земельный участок в долгосрочной аренде. Есть электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация - коммуникации центральные. Реконструкция проводилась в 2009 году, - указано в сообщении.

Площадку предлагается использовать под размещение офисов, торговых объектов, учреждений различного профиля, арендный бизнес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове выставили на продажу кафе-отель с видом на Дон за 95 млн рублей

Объявление можно найти на известной торговой интернет-площадке (подробности)