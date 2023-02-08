Летом 2023 года у ростовского пивзавода "Балтика" сменится владелец

Бренд не планирует возвращаться на отечественный рынок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом текущего года у ростовского пивзавода "Балтика" сменится владелец. Информация об этом размещена на сайте компании "Карлсберг груп".

Согласно последним отчетам, в России издали указы, запрещающие или ограничивающие продажу российских компаний прямо или косвенно. Поэтому процесс разделения бизнеса может затянуться. Организация планирует начать процесс продажи в первом квартале 2023 года, а затем подписать соглашение о продаже к середине текущего года. Отметим, что еще у 7 пивзаводов на территории России сменится владелец.

Напомним, что об уходе датской компании сообщили в марте 2022 года. Бренд не планирует возвращаться на отечественный рынок. Убытки компании за прошлый год составили больше миллиарда датских крон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу два исторических особняка

Речь идет о зданиях, которые находятся на Большой Садовой

(Подробности)