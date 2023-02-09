В 2023 году в Ростове планируют трудоустроить 3 793 подростков

Частичную занятость планируют среди юношей и девушек от 14 до 18 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2023 году в Ростове-на-Дону планируют трудоустроить более 3700 подростков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Продолжим уделять внимание трудоустройству юных ростовчан. Планируем обеспечить временными рабочими местами в свободное от учебы время не менее 3 793 ребят в возрасте от 14 до 18 лет, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что работа в сфере занятости подростков - одно из направлений взаимодействия администрации и городского бизнеса.

К слову, в этом году власти также намерены запустить около 10 новых проектов, направленных на популяризацию предпринимательства среди молодежи. Особое внимание уделят развитию креативной индустрии.

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