Власти Ростова предъявили новые требования к перевозчикам на городских маршрутах

Подвижный состав должен соответствовать экологическому классу не ниже Евро-4 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце февраля 2023 года в Ростове откроют конкурсы на обслуживание общественных маршрутов. Новые перевозчики должны будут создать комфортные условия для пассажиров, сообщил 8 февраля в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сейчас готовится документация к проведению процедур и корректировке обязательных требований. Работу по новым контрактам планируют начать в августе 2023 года, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, на ряде маршрутов собираются ввести форму для водителей. Подвижный состав должен соответствовать экологическому классу не ниже Евро-4. Обязательное требование - наличие кондиционеров в салонах и приспособлений для маломобильных граждан. Предельный срок эксплуатации машин - не более 10 лет.

Напомним, в Ростове также должны рассмотреть вопрос о выдаче жилья водителям общественного транспорта, которые хотят переехать из Мариуполя. Эта мера может привлечь новые кадры в АТП донской столицы.

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