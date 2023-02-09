В Ростове доходный дом Парамонова планируют отремонтировать за 47 млн рублей

Дом Николая Парамонова возвели в 1914 году. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове-на-Дону начали искать подрядчика, который выполнит капитальный ремонт Доходного дома Парамонова. На эти работы выделили субсидию в размере 47,8 млн рублей. Соответствующая информация имеется на сайте госзакупок.

Речь идет о здании с литером А на пересечении улицы Красных Зорь, 157 и переулка 7 Февраля, 10 а. Победитель тендера должен будет провести ремонтно-реставрационные работы, а также обновить системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения.

Все задачи должны быть выполнены в срок со 2 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года. Заказчиком выступает городской информационно-методический центр образования.

Напомним, проект реставрации доходного дома Парамонова был разработан и согласован еще в 2021 году. Тогда старинное здание запланировали «приспособить для современного использования». Разрешение на капитальное обновление дали после государственной историко-культурной экспертизы.

Дом Николая Парамонова возвели по проекту Эберга в 1914 году. Сначала в нем жил сын купца, но он эмигрировал. После этого в разные годы в постройке находились революционный комитет, штаб Добровольческой армии и библиотека РГУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу два исторических особняка

Речь идет о зданиях, которые находятся на Большой Садовой (подробности)