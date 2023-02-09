В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после гибели двух осужденных при пожаре в ИК-2

Сейчас по делу ведутся следственные действия
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове-на-Дону после гибели двух осужденных при пожаре в исправительной колонии № 2 возбудили уголовное дело. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.
- Дело завели по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц»). Наказание за такое правонарушение: до 5 лет принудительных работ или лишение свободы до 7 лет, - прокомментировали в ведомстве.
Известно, что ход расследования уже взяли на контроль сотрудники прокуратуры Ростовской области. Об этом журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, на территории производственной зоны ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание. Во время этого происшествия погибли двое осужденных мужчин. Еще один осужденный с ожогами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.
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