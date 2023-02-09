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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 9:43

В колонии № 2 Ростова-на-Дону произошел пожар, погибли два человека

На территории режимного учреждения сейчас проводят проверку
Ангелина СКИБА
Всего пламенем было охвачено около 40 кв. метров

Всего пламенем было охвачено около 40 кв. метров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исправительной колонии № 2 Ростова-на-Дону произошел пожар, в котором погибли два человека. Эту информацию сегодня, 9 февраля, подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, огонь разгорелся вчера «на территории объекта коммунально-бытового обеспечения». Всего пламенем было охвачено около 40 кв. метров.

- Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. Однако в ходе дальнейшего обследования помещения обнаружили тела двух осужденных. Еще один заключенный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Сейчас на территории режимного учреждения проводится проверка. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, вчера также произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода Новошахтинска. В этом случае выгорело примерно 100 кв. метров, но никто не пострадал.

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