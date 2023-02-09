В колонии № 2 Ростова-на-Дону произошел пожар, погибли два человека

Всего пламенем было охвачено около 40 кв. метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исправительной колонии № 2 Ростова-на-Дону произошел пожар, в котором погибли два человека. Эту информацию сегодня, 9 февраля, подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, огонь разгорелся вчера «на территории объекта коммунально-бытового обеспечения». Всего пламенем было охвачено около 40 кв. метров.

- Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. Однако в ходе дальнейшего обследования помещения обнаружили тела двух осужденных. Еще один заключенный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Сейчас на территории режимного учреждения проводится проверка. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, вчера также произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода Новошахтинска. В этом случае выгорело примерно 100 кв. метров, но никто не пострадал.

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