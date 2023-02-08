В Ростовской области на заводе Новошахтинска ликвидировали открытое горение

В тушении задействовали 42 человека и 13 единиц техники Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе Новошахтинска ликвидировали открытое горение, сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- Предварительно, на территории предприятия загорелась установка. Пострадавших нет, - добавили в ведомстве.

Напомним, пламя разгорелось 8 февраля на заводе «Ресурс». Тревожный звонок в экстренные службы поступил около 10:24, в 10:59 остановили распространение огня, в 11:33 объявили ликвидацию открытого горения. Предварительно, пламя прошло около 100 кв. метров.

В тушении задействовали 42 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 10 спецмашин. Ранее появилось видео с места происшествия.

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