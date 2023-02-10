Терапевт назвал ростовчанам закуску, вызывающую долгое и тяжелое похмелье

Закуска закуске - рознь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самую плохую идею для закуски алкогольных напитков назвала терапевт Ольга Чиркова в интервью NEWS.ru. Как пояснила эксперт, сладкие продукты мало того, что очень калорийные, так еще и вызывают долгое и тяжелое похмелье.

- Очень плохая идея закусывать алкоголь сладким. Во-первых, каждая конфетка останется на боках, потому что алкоголь стимулирует выработку инсулина, во-вторых, похмелье будет более долгим, тяжелым и ярким, потому что организм сначала будет разбираться с пирожными и только потом возьмется дезактивировать этанол, - объясняет врач. - Абсолютно неверно после плотного обеда съесть на десерт фрукты. Это вызывает процессы брожения и нарушает пищеварение.

Терапевт рекомендует употреблять фрукты или натощак или как отдельный прием пищи. Также доктор не запрещает пить воду перед едой: это утолит жажду и снизит аппетит. А после приема пищи специалист советует сделать паузу и дать пищеварению немного поработать.

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