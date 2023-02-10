Бармены рассказали, насколько подорожал алкоголь в заведениях

Представитель ассоциации признает, что в барах чаще стали наливать алкоголь меньше положенного и использовать более дешевые ингредиенты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростовчанам рассказали, насколько за год подорожали импортные алкогольные напитки в заведениях. О росте цен на зарубежное спиртное в барах и кафе на 40-80 процентов сообщил вице-президент Барменской ассоциации России Александр Поздняков в интервью NEWS.ru. Среди причин он назвал меньше скидок и акций и от поставщиков, а также то, что они больше не вкладываются в маркетинг.

- В среднем подорожание импортных напитков составило от 40 до 80 процентов за год в зависимости от брендов, наличия продукции на складах в тот или иной момент, перебоев с поставками, - говорит представитель ассоциации. - В текущем году ресторанам, чтобы сохранить поток клиентов, придется сдерживать цены.

При этом, по словам эксперта, в кафе и барах, и сейчас используют различные уловки. Например, уменьшают порции крепких напитков с 50 до 40 миллилитров, а вина в бокал наливают не 150 мл, а 125. Стоимость коктейлей удешевляется за счет дешевых аналогов разных ингредиентов.

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