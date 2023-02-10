В 2023 году в Ростовской области собираются отремонтировать более 300 подъездов

Обновление должны провести в рамках региональной программы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ростовской области планируют отремонтировать более 300 подъездов жилых домов. Эту работу должны провести в рамках региональной программы, сообщил глава МинЖКХ Дона Сергей Сизиков.

- Жилищным кодексом не предусмотрен ремонт подъездов за счет взноса собственников, поэтому решением донского главы на эти мероприятия ежегодно выделяют средства из бюджета, - рассказал Сергей Сизиков.

По словам чиновника, в этом году на обновление подъездов предусмотрели 214,6 млн рублей. В 2018 году из областной казны на обновление зданий было направлено свыше 340 млн рублей. В итоге за три года выполнили работы в 461 доме и отремонтировали более 1,5 тысячи подъездов.

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