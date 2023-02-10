В Таганроге еще 86 многодетных семей получили земельные сертификаты

На альтернативную меру поддержки власти выделили 530,9 млн рублей. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области еще 86 семей Таганрога получили земельные сертификаты. Ранее жителям приморского города выдали 70 подобных документов на альтернативную господдержку. Об этом рассказала директор «Агентства жилищных программ» Мария Гаврикова.

- В 2023 году был утвержден основной список получателей сертификатов. Всего в него вошли 796 многодетных семей, из них 156 были из Таганрога, - сообщила Мария Гаврикова.

Напомним, на сертификаты могут претендовать семьи, которые находятся в списке ожидающих бесплатные участки в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге. Свидетельства для получения субсидий выдают из-за того, что на территории указанных городов нет земли, пригодной для передачи многодетным.

Всего на альтернативную меру поддержки в 2023 году было выделено 530,9 млн рублей. Это позволит обеспечить сертификатами 1000 многодетных семей. Размер финансовой помощи - 530 917 рублей.

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