В Ростовской области участников банды осудили за отмывание 4 млрд рублей

Слушания состоялись в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за махинации с деньгами на сумму в 4 млрд рублей осудили 10 участников преступного сообщества. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Трое организаторов получили по 13 лет колонии строгого режима, их сообщника - управляющего филиалом банка - лишили свободы на 16 лет. Остальным задержанным утвердили сроки от 5 лет и 6 месяцев до 7 лет колонии общего режима, - рассказали в ведомстве.

Известно, что приговор преступникам вынесли сразу по нескольким статьям, в том числе за незаконную банковскую деятельность, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей.

- Банда вела противоправную деятельность с 2009 по 2013 год. За оказание услуг брали комиссию до 3 % от перечисленной суммы, всего через их руки прошло 4 млрд рублей. По данным следствия, задержанные осуществляли переводы на расчетные счета коммерческих организации или физлиц для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера прибыли, а также легализации денежных средств, - уточнили в пресс-службе УФСБ.

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