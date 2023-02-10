На Дону участники спецоперации смогут компенсировать расходы на газификацию

В 2022 году эта сумма выросла до 50 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участники спецоперации из Ростовской области смогут получить компенсацию расходов на газификацию. Соответствующий законопроект обсудили 10 февраля в ходе заседания комитета регионального Заксобрания по соцполитике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству.

Возможность проводить газопровод до границ домов местных жителей бесплатно появилась на Дону в 2021 году. При этом само подключение нужно было оплачивать. Тогда для ряда категорий граждан (ветераны ВОВ, многодетные семьи) установили предельную сумму компенсации, чтобы смягчить затраты и помочь населению.

Изначально ее размер составлял не более 20 тысяч рублей. В 2022 году эта сумма выросла до 50 тысяч рублей, а в 2023-м планируют увеличить еще вдвое: до 100 тысяч рублей. В список лиц, которым будет доступна компенсация, включат военнослужащих, участвующих в спецоперации. Это и мобилизованные, и контрактники, и добровольцы.

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