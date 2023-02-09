В Ростовской области мобилизацию отменили еще для двоих многодетных отцов

Мобилизацию отменили для двух многодетных отцов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области еще для двоих жителей региона отменили мобилизацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы Антон Гетта.

- В городе Гуково многодетного отца уже встретила семья, в Азовском районе ждут возвращения бойца домой, - написал Антон Гетта.

Напомним, право на отсрочку от службы в зоне СВО имеют мужчины, у которых есть три или более ребенка в возрасте до 16 лет.

К слову, до этого, в январе 2023 года, в Ростовскую область после «корректировки критериев отбора» вернули более 250 мобилизованных военных.

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