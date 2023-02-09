Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 7:48

В Ростовской области мобилизацию отменили еще для двоих многодетных отцов

Жителей города Гуково и Азовского района вернули в свои семьи
Ангелина СКИБА
Мобилизацию отменили для двух многодетных отцов

Мобилизацию отменили для двух многодетных отцов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области еще для двоих жителей региона отменили мобилизацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы Антон Гетта.

- В городе Гуково многодетного отца уже встретила семья, в Азовском районе ждут возвращения бойца домой, - написал Антон Гетта.

Напомним, право на отсрочку от службы в зоне СВО имеют мужчины, у которых есть три или более ребенка в возрасте до 16 лет.

К слову, до этого, в январе 2023 года, в Ростовскую область после «корректировки критериев отбора» вернули более 250 мобилизованных военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подготовку мобилизованных бойцов из Ростовской области высоко оценил глава «Союза отцов России»

Общественник отметил хороший моральный настрой военных (подробности)