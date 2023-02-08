Подготовку мобилизованных бойцов из Ростовской области высоко оценил глава «Союза отцов России»

На полигонах Луганской Народной Республики провели аудит Фото: Александр КОЦ

Подготовку мобилизованных бойцов из Ростовской области высоко оценил исполнительный директор всероссийской общественной организации «Союз отцов России» Александр Заремба, сообщает «Дон-ТР».

- Прибыл с совместным аудитом на полигоны ЛНР. Хочу поблагодарить губернатора Василия Голубева за подготовку его мобилизованных. Ребята полностью готовы, с хорошим моральным настроем, обеспечены. Эта поддержка большого стоит, - сказал Александр Заремба.

Добавим, власти Ростовской области на постоянной основе поддерживают солдат и офицеров. Например, в феврале 2023 года военным в зону специальной операции доставили имущество для дополнительного обустройства полевых лагерей и технику, которая не входит в стандартный набор Минобороны.

Еще раньше, по поручению донского глав, казачьему подразделению передали новое снаряжение, а в декабре 2022 года военные получили 16 автомобилей УАЗ «Патриот».

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