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НовостиОбщество8 февраля 2023 14:21

Подготовку мобилизованных бойцов из Ростовской области высоко оценил глава «Союза отцов России»

Общественник отметил хороший моральный настрой военных
Ангелина СКИБА
На полигонах Луганской Народной Республики провели аудит

На полигонах Луганской Народной Республики провели аудит

Фото: Александр КОЦ

Подготовку мобилизованных бойцов из Ростовской области высоко оценил исполнительный директор всероссийской общественной организации «Союз отцов России» Александр Заремба, сообщает «Дон-ТР».

- Прибыл с совместным аудитом на полигоны ЛНР. Хочу поблагодарить губернатора Василия Голубева за подготовку его мобилизованных. Ребята полностью готовы, с хорошим моральным настроем, обеспечены. Эта поддержка большого стоит, - сказал Александр Заремба.

Добавим, власти Ростовской области на постоянной основе поддерживают солдат и офицеров. Например, в феврале 2023 года военным в зону специальной операции доставили имущество для дополнительного обустройства полевых лагерей и технику, которая не входит в стандартный набор Минобороны.

Еще раньше, по поручению донского глав, казачьему подразделению передали новое снаряжение, а в декабре 2022 года военные получили 16 автомобилей УАЗ «Патриот».

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