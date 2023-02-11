Потепление и снег обещают синоптики в Ростове в выходные дни

В Ростове в ближайшие дни на смену плюсовой температуре придет мороз и снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростов, по прогнозам синоптиков, пришло кратковременное потепление. Сегодня, в субботу, 11 февраля, столбик термометра днем покажет +2, вечером 0, а ночью обещают минус три. Днем будет солнечно и без осадков.

А вот в воскресенье, 12 февраля, обещают похолодание. Утром температура воздуха будет минус два градуса, днем и вечером ноль градусов, ночью минус четыре.

Весь день будет идти небольшой снег.

Ранее «КП-Ростов-на—Дону» писала о том, что февраль, по прогнозам синоптиков, будет холодный. Местами по области температура будет опускаться до — 17 градусов.

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