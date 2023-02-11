Жители Ростовской области смогут стерилизовать собак и кошек по льготной цене 28 февраля

В Ростове и области в конце февраля пройдет акция для питомцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области каждый месяц проходит льготная стерилизация домашних животных. В феврале этот день выпал на вторник, 28 число.

Провести операцию кошке или собаке можно будет на треть дешевле, чем обычно. При этом, говорится на сайте правительства Ростовской области, необходимо будет заранее записаться к ветврачу.

Полный список клиник, которые участвуют в акции, смотрите здесь.

К слову, 28 февраля отмечают Всемирный день льготной стерилизации животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Добрый день, это кошка Серафима»: ростовчане получили трогательное письмо от эвакуированной мурлыки из Донбасса

Ростовчане помогли кошке из Донбасса добраться до Германии (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кошка, выкормившая пятерых ежат в Ростовской области, стала телезвездой

Как сейчас живет многодетная пушистая мама, рассказала хозяйка Мурки (подробнее)