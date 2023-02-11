В центре Ростова в 19 домах снизили отопление из-за коммунальной аварии

Параметры теплоносителя были снижены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 11 февраля снизили параметры теплоносителя в 19 домах. К этому привела коммунальная авария на пересечении улиц Чехова и Суворова, сообщают «Ростовские тепловые сети».

В компании сообщили, что на участке было обнаружено вытекание теплоносителя на поверхность. На место прибыла аварийная бригада. На время работ подачу тепла ограничили в домах № 34, 43а, 43б, 55, 59, 61, 61б, 63, 65, 73, 75, 77 по улице Суворова; домах № 54, 56/37, 58 по улице Чехова и домах № 91, 95, 97, 99 на улице Большой Садовой.

К 17 часам ремонтные работы были завершены.

— Приступили к заполнению системы и восстановлению параметров теплоснабжения потребителей, — прокомментировали в компании.

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