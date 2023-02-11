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НовостиОбщество11 февраля 2023 12:22

Резкое похолодание, снег и заморозки прогнозируют в Ростове с 13 февраля

Рассказываем, какой будет погода на следующей неделе
РЕПИНА Елена
В Ростове обещают заморозки в ближайшие дни

В Ростове обещают заморозки в ближайшие дни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону, по прогнозам синоптиков, с понедельника заметно похолодает. Утром, 13 февраля, столбик термометра покажет — 5 мороза, днем — 2, а вечером и ночью от 0 до — 1 градуса.

Во вторник, 14 февраля, в первой половине дня возможен снег. Утром в Ростове в этот день будет 0 градусов, днем+1, а ночью -1.

В среду, 15 февраля, в донской столице обещают снег. Утром 0 градусов, днем -1, вечером -3.

В четверг, 16 февраля, утром прогнозируют мороз до — 5, днем — 3, а ночью — 4 . Кроме того, будет идти снег.

В пятницу, 17 февраля, осадки в виде снега. Утром -4, днем -1, ночью -3.

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