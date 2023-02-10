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НовостиОбщество10 февраля 2023 15:55

На юге Ростовской области на выходных синоптики прогнозируют до +5 градусов

В юго-восточной части ожидается до -18
Лейла МИРИШОВА
На юго-востоке области ожидается мороз до -21 градуса

На юго-востоке области ожидается мороз до -21 градуса

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростовской области в южных районах ожидается до +5 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

По данным синоптиков, в субботу, 11 февраля, на юго-востоке области ожидается мороз до -18 градусов ночью и до -6 днем. Скорость ветра в этот день составит 7 метров в секунду.

В воскресенье, 12 февраля, в некоторых муниципалитетах синоптики прогнозируют мокрый снег, а в южных частях – дожди. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха ожидается до -7, а днем до +5 градусов.

Автовладельцев также предупредили о гололеде.

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