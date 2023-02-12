В Ростовской области нашли мертвым юношу, пропавшего при загадочных обстоятельствах

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Миллеровском районе, накануне, 11 февраля, нашли мертвым местного жителя. 23-летний дончанин пропал около двух недель назад. 31 января он ушел из дома и не вернулся.

При этом парень отправил родственнику сообщение, в котором перечислил свои вещи, которые хранились в комнате.

О том, что дончанин мертв, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Активисты две недели прочесывали окрестности в надежде найти парня живым.

Источник издания в правоохранительных органах региона также подтвердил, что житель Миллерово, которого считали пропавшим без вести, скончался. Точную причину смерти установят эксперты. По предварительным данным, криминальная подоплека исключена.

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