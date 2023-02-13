В Ростове под поезд попал 24-летний мужчина

От полученных травм мужчина скончался на месте Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону под колесами поезда погиб 24-лений мужчина. Об этом "КП – Ростов-на-Дону"сообщили очевидцы. Трагедия произошла на улице Нансена, 259.

По предварительной информации, в ночь на 13 февраля мужчина переходил железнодорожные пути и не заметил приближающийся товарный поезд. Машинист не успел притормозить и сбил 24-летнего пешехода. От полученных травм он скончался на месте. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть мужчины.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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