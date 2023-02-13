На Ростовской АЭС временно отключили от сети энергоблок № 2

Энергоблок № 2 приняли в эксплуатацию в 2010 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области энергоблок № 2 Ростовской АЭС отключили от сети на время планового ремонта. Об этом сообщил главный инженер станции Андрей Горбунов.

- Ремонт продолжается. 9 февраля после планово-предупредительного ремонта включили в сеть третий энергоблок. Сейчас приступили к таким же работам на втором блоке. Запланирован средний ремонт реакторной установки, - рассказал Андрей Горбунов.

Специалисты собираются заменить армоканаты защитной оболочки, установить автоматы безопасности и увеличить мощность турбогенератора.

Напомним, энергоблок № 2 приняли в эксплуатацию в 2010 году. Объект к этому моменту выработал уже более 89,6 млрд кВтч электроэнергии. Такого количества энергоресурса достаточно для покрытия потребности жителей и предприятий Ростовской области в течение 4,5 лет.

На Ростовской АЭС подчеркивают: за 13 лет, благодаря использованию второго энергоблока, в атмосферу не попало около 42 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

Известно, что сейчас энергоблоки №№1, 3 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме. Никаких нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено.

Добавим, по данным правительства Ростовской области, сейчас энергоблоки № 1, 3 и 4 работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасности эксплуатации нет.

- На Ростовской АЭС на постоянной основе идет техническая модернизация, что существенно повышает уровень безопасности и надежности оборудования, - прокомментировал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

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