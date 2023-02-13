В Ростовской области раскрыли поставку контрафактного оборудования на АЭС

Слушания состоятся в Новочеркасске Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области директора коммерческой фирмы будут судить за нарушение, связанное с поставкой контрафакта на Нововоронежскую АЭС. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе донского управления ФСБ России.

По данным ведомства, предприниматель изготовил поддельные паспорта качества и собирался по ним передать свой товар - приборы радиационного контроля и спектроанализаторы. При этом мужчина прекрасно понимал, что из-за непроверенной техники на АЭС могли произойти чрезвычайные происшествия и аварии.

Махинации подозреваемого совместно раскрыли силовики и сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России. Уголовное дело в отношении руководителя организации возбудили по двум статьям: «Мошенничество» и «Неправомерный оборот средств платежей». За указанные нарушения по закону грозит до 10 лет тюрьмы. Дело будут рассматривать в Новочеркасском городском суде Ростовской области.

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