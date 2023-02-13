В Ростовской области участников «банды амазонок» приговорили к срокам до 25 лет колонии

Слушания состоялись в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 февраля, в Ростовской области вынесли приговор по делу «банды амазонок». По итогам слушании были утверждены сроки от 24 до 25 лет лишения свободы. Эту информацию из зала суда передает журналист «КП - Ростов-на-Дону».

Инесса и Виктория Тарвердиевы получили по 25 лет колонии общего режима, Анастасия Синельник - 24 года колонии общего режима, Сергей Синельник - 25 лет колонии строгого режима.

Напомним, ранее гособвинитель требовал назначить подсудмым максимально возможные наказания: женщинам - по 25 лет колонии общего режима, а мужчине - пожизненное заключение. Сами же участники банды просили смягчить итоговый вердикт.

На предыдущих судебных заседаниях Инесса и Виктория Тарвердиевы полостью признали свою вину. При этом Анастасия и Сергей Синельник не стали полностью соглашаться с предъявленными им обвинениями.

Подсудимые, по данным следствия, с июля 2007 года по сентябрь 2013 года в составе вооруженной группы совершали хищения, убийства, нападения на сотрудников полиции, занимались оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Преступники бесчинствовали на территории Ставропольского края и Ростовской области. Уголовное дело в Ростовский областной суд поступило в марте 2020 года. Потерпевшими были признаны 98 человек, допросили около 300 свидетелей.

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