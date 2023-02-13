Старшая дочь Инессы Тарвердиевой получила такой же срок, как и мать

Судья третий час зачитывает приговор. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В Ростовской областном суде 13 февраля выносят приговор четверым участникам «банды амазонок». На скамье подсудимых Инесса Тарвердиева, ее старшая дочь Виктория, супруги Анастасия и экс-гаишник Сергей Синельник.

До этого присяжные заслушивали эпизоды, касающиеся разбойных нападений и краж на Ставрополье, а также убийств сотрудников правоохранительных органов.

Первой приговор прозвучал в отношении Инессы Тарвердиевой – жены главаря банды, которого убили при задержании. Суд назначил ей наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее старшая дочь Виктория получила такое же наказание.

- При вынесении приговора, ваша честь, я прошу вас, обратить внимание, на то, что моя дочь участвовала в совершении преступлений под моральным давлением. И присяжные признали ее заслуживающей снисхождения по девяти эпизодам. Я прошу вас это учесть при вынесении приговора. И не назначать ей строго наказания. Так как она мечтает еще успеть создать семью и родить детей. Я прошу вас не лишать ее этой возможности, - говорила Инесса на предыдущем заседании.

Однако и Виктория получила максимальное по действующему законодательству наказание для женщин в нашей стране – с учетом того, что они уже получили сроки по первому приговору суда.

Приговор в законную силу не вступил. И у подсудимых еще есть время его обжаловать.

Напомним, это уже второе дело в отношении «банды амазонок». По первому подсудимые получили 76 лет лишения свободы на всех.

О банде, в которой активную роль играли женщины, заговорили еще летом 2009-го, когда под Ростовом-на-Дону на федеральной трассе «М-4 Дон» возле поселка «Рассвет» нашли расстрелянную прямо в машине семью нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова. Жестокость, с которой действовали преступники поразила даже видавших виды оперативников. Застрелив Дмитрия и его супругу Ирину, злодеи добивали ножом их раненых детей - 11-летнюю дочь и семилетнего сына.Когда стали сверять улики, выяснилось - это не единственное подобное нападение. Присяжные заседатели признали группировку виновной в бандитизме, посягательстве на жизнь и убийство сотрудников правоохранительных органов, нападении и убийстве простых граждан, с применением оружия, проникновением в жилище и применением насилия.

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