В Ростове сотрудников полиции вооружили автоматами, наряды увеличили на 200 человек

Правоохранителей также экипировали средствами бронезащиты Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону количество нарядов полиции увеличили с 450 до 650 человек. Об этом говорится в отчете управления МВД за 2022 год. Документ пока не утвержден, его вместе с другими проектами решений включили в повестку заседания городской думы.

- Начало специальной операции переориентировало полицию на усиление борьбы с экстремистскими проявлениями. Плотность нарядов увеличили. Сотрудники дежурных частей, патрульно-постовой службы, а также дорожную полицию довооружили автоматическим оружием и дополнительно экипировали средствами бронезащиты, - говорится в тексте документа.

Отмечается, что по итогам года «городское управление МВД с поставленными задачами справилось». Всего к правоохранителям за этот период поступило 270 тысяч сообщений о преступлениях и происшествиях. В итоге было возбуждено более 23 тысяч уголовных дел.

Вместе со следователями было раскрыто 25 убийств и 9 изнасилований. Также установили 62 виновника нападений с причинением тяжкого вреда здоровью. Раскрыли 44 разбойных нападения.

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