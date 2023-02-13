В Ростове открыли памятную доску в честь кавалера Ордена Мужества Владимира Иванова

Памятная доска находится на здании гимназии имени Сперанского. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове на здании Юридической гимназии № 9 имени Сперанского открыли памятную доску в честь Владимира Иванова - героя, погибшего в зоне специальной операции. Об этом 13 февраля в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Полковник Владимир Иванов организовывал работу журналистов на территории боевых действий. Однако в марте прошлого года вместе с группой представителей СМИ он попал под артиллерийский обстрел украинских националистов.

- Рискуя своей жизнью, Владимир Васильевич вывел все съемочные группы из-под удара, но сам получил смертельное ранение. За беззаветное служение Родине и за спасение жизни людей был посмертно награжден орденом «Мужества», - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что имя героя - кавалера Ордена Мужества полковника Владимира Иванова - также присвоили юнармейскому отряду Юридической гимназии. Кроме того, для учеников образовательного учреждения провели Урок мужества, посвященный Дню освобождения Ростова-на-Дону.

- С ребятами обсудили тяжелое для донской столицы время - оккупацию. Вспомнили тех, кто защищал и отстоял наш город от врагов. Похвально, что юные ростовчане интересуются историей города, помнят и чтят победителей. Желаю школьникам никогда не забывать, какой ценой нашей стране достались свобода и независимость. Ведь тяжелые военные годы коснулись абсолютно каждую семью, и в каждой семье есть свои герои, - добавил Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове сотрудников полиции вооружили автоматами, наряды увеличили на 200 человек

Отчет МВД о работе за 2022 год появился в открытом доступе (подробности)