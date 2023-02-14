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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 5:57

В Багаевском районе сгорел частный дом

Пламя охватило порядка 100 квадратных метров
Лейла МИРИШОВА
На месте ЧП работали 8 спасателей и 3 спецмашины.

На месте ЧП работали 8 спасателей и 3 спецмашины.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хуторе Федулов, Багаевского района произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 12 февраля на улице Ленина.

По информации ведомства, дом начал полыхать около 17:20. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных, огонь охватил порядка 100 квадратов. Пламя удалось потушить спустя полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали 8 спасателей и 3 спецмашины.

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