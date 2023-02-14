В Ростове-на-Дону создали оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада

Обработали и вычистили мосты, спуски и подъемы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростове-на-Дону создали оперативный штаб по ликвидации последний непогоды. Об этом утром 14 февраля сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Просим всех водителей быть предельно внимательными и осторожными. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковаться следует только в специальных местах, чтобы не препятствовать работе общественного транспорта, коммунальной техники и не провоцировать ДТП, - напомнил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, в ночь с 13 на 14 февраля на улицы города вывели 136 единиц техники, в том числе 67 комбинированных дорожных машин. Также задействовали более 100 уборщиков, было израсходовано 378 тонн противогололедных материалов. Особое внимание уделили мостам, спускам и подъемам.

Работы продолжаются и сейчас. В течение дня в Ростове планируют задействовать 158 единиц техники, в том числе 66 комбинированных дорожных машин. К работам привлекут 536 уборщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утром 14 февраля улицы Ростова-на-Дону сковали 9-балльные заторы

Непростая дорожная ситуация все еще сохраняется из-за непогоды (подробности)