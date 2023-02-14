В Ростовской области из-за санкций Евросоюза снизились объемы добычи угля

Инвестировать в развитие угледобывающей отрасли на Дону планируют 2,3 млрд рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области по итогам 2022 года снизились объемы добычи угля, но в 2023 году этот показатель планируют довести до 6 млн тонн. Об этом в интервью изданию «Интерфакс Юг» сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- По итогам прошлого году суммарно добыли 5,9 млн тонн угля. Это на 19 % меньше, чем годом ранее. В 2022 году прошли 25,5 тысячи метров горных выработок, что превысило данные за 2021 год. В текущем году объемы должны повысить до 6 млн тонн угля, - рассказал Игорь Сорокин.

По словам чиновника, на добычу ресурса могут влиять санкционные ограничения по сбыту, которые ввел Евросоюз. Препятствия для торговли действуют с августа 2022 года.

При этом угольные компании уже смогли частично переориентировать сбыт на рынки Индии, ОАЭ и Турции. Прорабатываются вопросы торговли углем с Китаем, Алжиром и Египтом. В 2023 году в развитие угледобывающей отрасли на Дону планируют инвестировать 2,3 млрд рублей.

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