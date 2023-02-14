В Ростове отменили чемпионат Европы по академической гребле 2023 года

В 2019 году Ростов-на-Дону получил право на организацию соревнований Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Власти Ростовской области отказались проводить первенство Европы по гребному спорту в Ростове-на-Дону в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте донского правительства.

Параллельно в документе прописали требование об упразднении организационного комитета, который должен быть курировать подготовку чемпионата на территории донской столицы.

Напомним, в 2019 году Ростов-на-Дону получил право на организацию соревнований, опередив немецкий Крефельд. Речь шла о юниорских стартах среди спортсменов до 23 лет. Борьбу за медали должны были вести на Гребном канале «Дон».

Спустя время Европейская федерация гребного спорта присоединилась к санкциям против российских спортсменов. После этого донские власти пересмотрели решение относительно первенства.

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