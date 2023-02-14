Экстренные службы Ростовской области из-за непогоды перешли на усиленный режим работы

На помощь жителям региона готовы прийти несколько тысяч спасателей. Фото: Алена Мартынова

Экстренные службы Ростовской области перешли на усиленный режим работы из-за снегопадов и метели. В случае наступления ЧС на помощь жителям региона готовы прийти несколько тысяч человек, сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Чиновник рассказал, что ситуацию «будут держать на оперативном контроле до полного устранения».

На трассах при необходимости могут развернуть пункты обогрева. Также в готовности сейчас находятся 94 тягача и 100 единиц техники повышенной проходимости. На водоемах для безопасности намерены задействовать 80 плавсредств, 130 автомобилей, а также около 400 спасателей.

Жителям Дона рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния в непогоду. При этом, если ехать все-таки нужно, следует заранее проверить наличие горючего и аптечки первой помощи. Лучше не съезжать с федеральных трасс на проселочные дороги. При любых происшествиях следует обращаться по номеру «112».

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