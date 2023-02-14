На трассах в Ростовской области из-за метели ухудшилась видимость, возможен туман

Количество дорожных машин регулируют по обстановке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водителей в Ростовской области предупредили о снижении видимости на дорогах из-за снега и метели. Информация о погодных изменениях появилась на сайте ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- По данным Гидрометцентра, осадки сохранятся. В снегопад видимость может снижаться до 200 метров, местами возможна метель. В течение суток температура будет меняться от плюсовых до минусовых отметок и обратно. Ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров, - говорится в сообщении.

На подведомственных дорожному агентству трассах в Ростовской области в случае необходимости готовы задействовать 115 единиц техники. С начала непогоды на дорогах уже распределили 2161 тонну противогололедных материалов.

- Количество дорожных машин регулируется по обстановке. Дежурство ведется круглосуточно, в том числе при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, - добавили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Следует строго соблюдать ПДД, выдерживать безопасную скорость и дистанцию. Нельзя создавать препятствия для работы дорожной техники.

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