В Ростовской области 444 спецмашины вывели на трассы для борьбы с заносами и снегом

331 автомобиль использовали на региональных трассах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 8 часов 13 февраля до 8 часов 14 февраля в Ростовской области для расчистки заснеженных дорог задействовали 444 единицы техники. Всего было израсходовано 9132 тонны противогололедных материалов, сообщают донские власти.

На региональных трассах использовали 331 автомобиль: погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры и комбинированные дорожные машины. На этих участках по проезжей части рассыпали 5823 тонны проивогололедной смеси.

На М-4 «Дон» работали 52 единицы техники ростовского филиала госкомпании «Автодор». Израсходовали 1148 тонн противогололедных материалов.

Еще 61 спецмашину вывели на уборку от ФКУ «Упрдор Москва -Волгоград». На трассах А-135, А-260, А-270 и А-280 распределили 2161 тонну противогололедных материалов.

Напомним, непогода обрушилась на Ростовскую область прошедшей ночью. Сейчас снегопады все еще идут в отдельных территориях региона, разыгралась метель. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными.

Добавим, ранее сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что днем во вторник на улицы города планируют вывести 158 единиц техники и 536 уборщиков.

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