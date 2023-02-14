В Таганроге больше школьников перешли в первую смену после отъезда некоторых семей из России

Сейчас во вторую смену в Таганроге обучаются около 7,6 тысячи детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области школы Таганрога смогли перевести еще больше детей в первую смену после отъезда некоторых семей за рубеж. Об этом на заседании комиссии городской думы по делам молодежи, науке и культуры сообщила начальник управления образования Ольга Морозова.

- Больше ребят смогли перейти в первую смену из-за того, что 228 учеников начали обучаться по семейной форме. Часть из указанного числа - дети родителей, которые выехали за пределы России с сентября, остальные - спортсмены и участники различных международных соревнований, - рассказала Ольга Морозова.

Чиновник пояснила, что отток детей на удаленное обучение из школ помог некоторым образовательным учреждениям перевести параллели в первую смену.

Озвученную информацию уточнила заместитель сити-менеджера Таганрога Ирина Голубева. Представитель администрации сообщила, что в 2022 году в две смены работали 24 школы, в 2023 году - уже 23.

Добавим, всего в приморском городе числятся более 21 тысячи школьников, из них во вторую смену обучаются около 7,6 тысячи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге еще 86 многодетных семей получили земельные сертификаты

Свидетельства на субсидии выдают из-за отсутствия участков под строительство (подробности)