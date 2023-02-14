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НовостиОбщество14 февраля 2023 15:31

На Ростов обрушился сильнейший за зиму снегопад

По прогнозам синоптиков, такая погода может продлиться еще несколько дней
Лейла МИРИШОВА
Городские коммунальные службы продолжают очистку дорог от снега.

Городские коммунальные службы продолжают очистку дорог от снега.

Фото: Лейла МИРИШОВА

На Ростов-на-Дону обрушился сильнейший за зиму снегопад. По прогнозам синоптиков непогода продлится еще несколько дней.

Во вторник, 14 февраля, город сковали 9-бальные пробки. Городские коммунальные службы продолжают очистку дорог от снега. Глава администрации города Алексей Логвиненко рассказал, что на территории Ростова создан оперативный штаб по борьбе с последствиями сильного снегопада. Так, для очистки города привлекли больше ста единиц различной техники, а также около 400 тонн реагентов.

Отметим, что автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, чтобы не попасть в ДТП.

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