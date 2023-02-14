На Ростов обрушился сильнейший за зиму снегопад

Городские коммунальные службы продолжают очистку дорог от снега. Фото: Лейла МИРИШОВА

На Ростов-на-Дону обрушился сильнейший за зиму снегопад. По прогнозам синоптиков непогода продлится еще несколько дней.

Во вторник, 14 февраля, город сковали 9-бальные пробки. Городские коммунальные службы продолжают очистку дорог от снега. Глава администрации города Алексей Логвиненко рассказал, что на территории Ростова создан оперативный штаб по борьбе с последствиями сильного снегопада. Так, для очистки города привлекли больше ста единиц различной техники, а также около 400 тонн реагентов.

Отметим, что автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, чтобы не попасть в ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики и климатолог рассказали, сколько продлится снегопад в Ростове

Ростовский ученый объяснил причины сильных осадков и ветра

(Подробности)