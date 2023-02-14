В хуторе Ростовской области открылся новый сельский Дом культуры

Мероприятия, проводимые в ДК, рассчитаны на 350 человек. Фото: правительство Ростовской области

В хуторе Московском Мартыновского района открылся новый Дом культуры. Он заработал в здании бывшего филиала школы №1 слободы Большая Мартыновка. Помещение пустовало, поэтому руководство поселения и района решило открыть там новое учреждение - «Новоселовский сельский Дом культуры». Теперь дети могут посещать клубы «Очумелые ручки» и «Краеведение». Для взрослых вскоре тоже откроют клубы по интересам.

Два раза в месяц в Дом культуры приезжает комплекс информационно-библиотечного обслуживания Мартыновской центральной библиотеки. Местные жители могут получить книги только в эти дни, но с обновлением фонда могут оборудовать библиотеку на месте.

Мероприятия, проводимые в ДК, рассчитаны на 350 человек, проживающих в хуторах Московском и Степном. В учреждении есть все условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства. Кроме того, в Доме культуры выделили пространство для музейной комнаты. Там хранятся данные об истории основания и развития хутора, а также о защитниках Отечества, погибших в ожесточенных боях при обороне Мартыновского района.

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