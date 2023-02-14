В Ростовской области смертность населения сократилась на 22,5%

В ЮФО за прошлый год на свет появились больше 141 тысячи малышей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области смертность населения за прошлый год сократилась на 22,5%. Об этом сообщили на сайте Росстата.

По данным статистики, за прошлый год из жизни ушли 60,7 тысячи жителей Дона. Отметим, что в 2021 году показатель составлял 78,3 тысячи человек. Это на 22,5% больше, чем в 2022 году. Также за прошлый год в регионе на свет появилось больше 32 тысяч детей, по сравнению с 2021 годом рождаемость упала на 9%.

Отметим, что в ЮФО за прошлый год на свет появились больше 141 тысячи малышей. Смертность в целом составила 230 тысяч граждан. В сравнении с прошлым годом показатели упали на 21,4%.

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