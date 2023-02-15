В Ростове больше 50 человек отравились наборами правильного питания

Медики подтвердили около 50 пациентам диагноз отравление.
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону 50 человек отравились едой из наборов правильного питания. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, люди заказывали боксы с правильным питанием из кафе, которое находится на проспекте Коммунистическом. После еды многие обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Медики подтвердили около 50 пациентам диагноз "Отравление".
Во время проверки заведения специалисты обнаружили множество нарушений. Еда готовилась в непригодных условиях, у продуктов нет документов, а сотрудники кафе работали без медкнижек.
На владельца компании завели административное дело из-за нарушения санитарных требований к организации питания. Также составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы направлены в судебные органы.
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