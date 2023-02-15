Ростовская область опередила другие регионы РФ по естественной убыли населения в 2022 году

За прошлый год смертность составила 28 тысяч граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область возглавила рейтинг регионов РФ по естественной убыли населения. Об этом сообщили в Росстате.

Согласно статистике, убыль населения за прошлый год в регионе составила почти 28 тысяч человек. Отметим, что в 2021 году цифра была больше – 42 тысячи граждан. На втором месте по естественной убыли населения находится Москва, третье место забрал Краснодарский край, а затем идет Нижегородская область.

Согласно данным в Ростовской области также снизилась младенческая смертность. За 2022 год был зарегистрирован 161 случай, когда в 2021 году показатели составили 236 малышей.

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(Подробности)