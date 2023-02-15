Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 6:55

В Ростовской области планируют разрешить корректировку генпланов для проектов комплексной застройки

Поправки рассмотрят на заседании донского Заксобрания
Ангелина СКИБА
Предлагается расширить перечень оснований для частичной корректировки генпланов

Предлагается расширить перечень оснований для частичной корректировки генпланов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области рассмотрят возможность корректировки генпланов при проведении комплексного развития территорий. Соответствующие поправки в региональный закон планируют внести депутаты донского парламента.

- Предлагается расширить перечень оснований для частичной корректировки генерального плана и включить в него случаи принятия решения о комплексном развитии территории. Новые поправки позволят более оперативно вносить изменения при реализации проектов, - говорится на сайте Законодательного собрания Ростовской области.

Известно, что планируемые поправки уже одобрили в комитете по строительству. Вопрос обсудят на заседании Заксобрания 16 февраля.

В ноябре 2022 года на законодательном уровне в регионе разрешили вносить корректировки по территориям, занятым транспортно-пересадочными узлами и линейными объектами, а также утверждать обновления улично-дорожной сети.

Добавим, в Ростовской области начали отходить от точечной застройки. Теперь предпочтение отдают строительству, которое подразумевает комплексное возведение жилых зданий и социальных учреждений.

Например, масштабное обновление собираются провести на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. Всего под застройку планируют отдать 367 га. На свободном пространстве должны разместить около 1,5 млн кв. метров жилья, а также школы, детские сады и офисные здания. Этот проект намерены выполнить до 2040 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Левом берегу Дона планируют возвести четыре новых микрорайона

Масштабное обновление ожидает территорию левобережья (подробности)