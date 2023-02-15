В Ростовской области планируют разрешить корректировку генпланов для проектов комплексной застройки

Предлагается расширить перечень оснований для частичной корректировки генпланов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области рассмотрят возможность корректировки генпланов при проведении комплексного развития территорий. Соответствующие поправки в региональный закон планируют внести депутаты донского парламента.

- Предлагается расширить перечень оснований для частичной корректировки генерального плана и включить в него случаи принятия решения о комплексном развитии территории. Новые поправки позволят более оперативно вносить изменения при реализации проектов, - говорится на сайте Законодательного собрания Ростовской области.

Известно, что планируемые поправки уже одобрили в комитете по строительству. Вопрос обсудят на заседании Заксобрания 16 февраля.

В ноябре 2022 года на законодательном уровне в регионе разрешили вносить корректировки по территориям, занятым транспортно-пересадочными узлами и линейными объектами, а также утверждать обновления улично-дорожной сети.

Добавим, в Ростовской области начали отходить от точечной застройки. Теперь предпочтение отдают строительству, которое подразумевает комплексное возведение жилых зданий и социальных учреждений.

Например, масштабное обновление собираются провести на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. Всего под застройку планируют отдать 367 га. На свободном пространстве должны разместить около 1,5 млн кв. метров жилья, а также школы, детские сады и офисные здания. Этот проект намерены выполнить до 2040 года.

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