В Ростове-на-Дону задержали прибывшего в Россию под видом беженца участника полка «Азов»*

Мужчину отправили под стражу, сейчас идет следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове задержали мужчину, который состоял в полку «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, в 2016 году экстремист вступил в подразделение незаконной организации, а потом участвовал в марше наций в Киеве. После этого он под видом беженца прибыл в Россию и попытался легализоваться.

- Задержанный пропагандировал среди молодежи донской столицы интересы террористической организации. По месту жительства у него нашли соответствующие агитационные материалы и символику, - говорится в сообщении ФСБ.

Сейчас в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Мужчину отправили под стражу. Проводятся следственные действия.

Напомним, полк «Азов»* действовал на территории Донбасса. Российские следователи подозревают террористов в различных зверствах и пытках мирных жителей. Ранее были возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

*«Азов» - запрещенная в России террористическая организация (символика подразделения ранее была признана экстремистской и запрещена)

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