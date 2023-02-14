В Ростове на 5 лет осудили сотрудника регионального центра информационных систем

Вердикт суда уже вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области одного из руководителей регионального центра информационных систем осудили на 1 год и 7 месяцев колонии общего режима. Также был утвержден штраф в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Оперативники выяснили, что в 2016 году задержанный заключил с подрядными организациями фиктивные контракты на разработку программных продуктов. Общая сумма ущерба составила 5,1 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

Известно, что приговор финансовому махинатору вынесли по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный оборот средств платежей». Вердикт по делу был оглашен в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Решение инстанции уже вступило в законную силу.

Добавим, ранее в Ростовской области раскрыли поставку контрафактного оборудования на АЭС. Предприниматель собирался передать товары по поддельным паспортам качества.

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