В Ростове следователи проверяют сообщения о массовом отравлении боксами правильного питания

Произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону следователи взяли на контроль ситуацию с отравлением боксами правильного питания. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По информации ведомства, после публикаций СМИ о массовом отравлении граждан организована процессуальная проверка. Следствие установит все обстоятельства и причины, приведшие к отравлению граждан. Произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка.

Напомним, что ростовчане заказывали боксы с правильным питанием из кафе, которое находится на проспекте Коммунистическом. После употребления пищи многие обратились в больницу с признаками отравления. В ходе проверки Роспотребнадзором, были выявлены нарушения в приготовлении еды, а сотрудники кафе работали без медкнижек.

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(Подробности)