Морозы до -20 градусов ожидаются в Ростовской области

В отдельных районах Дона возможных небольшие осадки Фото: Мария ЛЕНЦ

В отдельных районах Ростовской области к выходным похолодает до -20 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

По данным синоптиков, днем 15 февраля местами пройдет небольшой и умеренный снег, возможны изморозь и гололедица. Ветер будет западный и северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов.

16 февраля ночью прогнозируют от -7 до -12 градусов, при прояснениях до -17. Днем будет от -3 до -8 градусов.

17 февраля ночью столбики термометров установятся в районе -9-14 градусов, при прояснениях обещают до -20. Днем должно быть от -4 до -9, по югу - до -1 градуса.

Добавим, в четверг и пятницу, по данным Гидрометцентра, в отдельных районах Дона возможных небольшие осадки, в том числе кратковременный снег.

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